Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное

У «Барселоны» сейчас трудный период. Клуб оказался в центре скандала: в прессу утекла информация о том, что совет директоров заказал пиар-кампанию по защите действий текущего руководства. Частью кампании стала критика всех несогласных с действиями руководства, в том числе собственных игроков «Барселоны», которых высмеивали в соцсетях. Среди них оказался и Лионель Месси.

В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Клуб обвиняют в намеренном очернении Месси Есть доказательства.

Вот в этот трудный момент Лео пришёл в гости в редакцию каталонской газеты Mundo Deportivo и дал большое интервью. Он рассказал обо всём: личной жизни, недавнем конфликте со спортивным директором Эриком Абидалем, адаптации команды к новому тренеру, ну и о текущем пиар-скандале, конечно. Приводим главные тезисы.

О семье и личной жизни

— С первых дней в Барселоне Антонелла всегда была рядом, это очень важно. Она вносит в мою жизнь спокойствие и помогает переключаться с футбола на другие вещи, у меня с этим бывают сложности. Мне нравится моя жизнь: район Кастельдефенс, где мы живём, мой распорядок дня, проводить время с семьёй. Я кучу времени провожу с детьми. В конце каждого дня мы просто измотаны, потому что трое детей – это много. Ложимся рано. По вторникам и четвергам мы возим их в футбольную школу, возвращаемся к семи. У нас очень обычная жизнь, это здорово.

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Об уходе из «Барселоны»

— Могу только повторить то, что говорил раньше. Пока клуб будет хотеть, чтобы я находился здесь, с моей стороны не будет проблем. Мне нравится находиться в этом клубе, я хочу продолжать выигрывать здесь. Хочу выиграть ещё одну Лигу чемпионов и надеюсь на это. Клубу нужен успешный проект.

(В ответ на вопрос о пункте в контракте, по которому в конце этого сезона может уйти бесплатно.) Этот пункт контракта ничего не меняет. В прошлом тоже были ситуации, у меня была возможность покинуть клуб. Появлялись другие клубы, готовые заплатить столько, сколько нужно. Это не проблема. Повторю ещё раз: если сам клуб этого не захочет, никаких проблем.

Об изменениях в игре «Барселоны»

— Мы адаптируемся после смены тренера. У каждого свои взгляды на игру, поэтому сейчас нам непросто, ведь Вальверде хотел от нас одного, а теперь нас просят играть по-другому. Сетьен даёт мне много свободы. Иногда, как в матче с «Бильбао», он ставит меня на позицию ложной девятки, иногда я играю на фланге. Участие тер Штегена в розыгрыше мяча? Да, это одно из изменений, вратарь теперь подключается чаще, чем раньше. Иногда это риск, но это нужно, чтобы лучше выходить из обороны. Есть и другие изменения. Прессинг, нам нужно прессинговать высоко, и контрпрессинг, мы должны вступать в отбор сразу после потери. Этих вещей не было в последнее время, поэтому нужно время, мы адаптируемся.

Сетьен – человек, который близок игрокам. Он постоянно говорит о футболе, он в курсе всех мелочей и обсуждает их с игроками.

Об увольнении Вальверде

— Уход Вальверде меня расстроил, потому что речь не только о великолепном тренере, но и о потрясающем человеке. Мы теряли очки в матчах, где нашей ответственности было больше, чем ответственности тренера, но поменять тренера проще, чем всю команду. А потом случился матч за Суперкубок, мы его почти весь контролировали, но за пять минут вылетели. Поэтому всё закончилось именно так, и это печально.

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О шансах на Примеру и Лигу чемпионов

— В этом сезоне и «Мадрид», и мы часто теряем очки, играем нестабильно. Поэтому, думаю, борьба в чемпионате будет идти до последнего тура. Никакой результат в «класико» не даст решающего преимущества, если потом можно потерять очки с «Сельтой». С нами такое может произойти. Что касается Лиги чемпионов, нам нужно расти. Думаю, в текущем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за Лигу чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы тебя убить, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму.

О «Роме» и «Ливерпуле»

— Я до сих пор не понял, что произошло. Такие матчи, как с Ромой», могут случиться. Такие ситуации застают врасплох, но это исключительный случай, а с нами на следующий год снова случилось почти то же самое. Вот этого я объяснить не могу.

(В ответ на напоминание, что перед матчем на «Энфилде» Месси сказал: «Не дадим «Роме» повториться».) Мы понимали, что на своём поле «Ливерпуль» может забить много. Были готовы к такой их игре и всё равно закончили вот так. Они превосходили нас во всём. Но даже при такой игре у нас были моменты, которые мы не реализовали.

О Криштиану Роналду

— Что «Реал» потерял с его уходом? Кучу голов! Но, конечно, Роналду давал не только голы. Но он забивает постоянно. Он хищный нападающий, которому для гол хватит минимальной возможности. У них отличные игроки, но он забивает по 50 голов за сезон, поэтому главная разница – что теперь этих голов больше нет.

О конфликте со спортивным директором «Барселоны»

— Не знаю, что заставило его это сказать, но я почувствовал, как будто на меня напали. О нашей раздевалке и так слишком много болтают. Как игроки выбирают и увольняют тренеров, особенно я. Как будто это я принимаю решения. Меня обеспокоило, что это стал говорить один из директоров. Назвать игроков инициаторами увольнения тренера показалось мне безумием. Это директор принимает решения. Он должен нести за них ответственность. Говорить, что игроки были недовольны тренером, не называя имён, значит нападать на всю раздевалку.

О пиар-скандале вокруг президента «Барселоны»

— Вся ситуация застала меня врасплох. У игроков была встреча с президентом, он сказал на ней то же самое, что и прессе. То же, что и так все знают. Поэтому нужно подождать и увидеть доказательства, чтобы узнать, правда это или нет. Убедили ли меня объяснения президента? Ситуации, подобные этой, случаются исключительно редко. Говорят, есть какие-то доказательства. Подождём, нужно их увидеть. Вообще, у нас с начала января постоянно что-то происходит. Какие-то проблемы в клубе, которые не дают сосредоточиться на футболе. Игрокам надо от этого отвлечься, впереди решающие месяцы.

О соперниках по Лиге чемпионов

— Исключение «Ман Сити»? Меня это решение удивило. Никто не думал, что до такого дойдёт. «ПСЖ», кажется, просто заплатил штраф. Если в итоге такой клуб, как «Сити», со всеми их игроками, всеми их деньгами, всё-таки будет исключён, это будет очень странно. Перейдёт ли в этом случае Агуэро в «Барселону»? А вы хотите, чтобы к нам перешёл весь мир? Не знаю, без Лиги чемпионов многие игроки, возможно, захотят уйти. Что касается самых трудных соперников, то первые матчи показали, что здесь любой соперник может создать трудности. «Ливерпуль» проиграл, «ПСЖ» проиграл. Думаю, главные претенденты на победу – «Реал», «Ювентус», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Хотел бы я сыграть с «Ливерпулем» ещё раз? Для начала нужно сыграть с «Наполи».