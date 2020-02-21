Бывший защитник «Милана» Рами может перейти в «Сочи»

Французский защитник Адмиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», сообщает RMC Sport. По данным источника, 34-летний Рами ведёт переговоры с российским клубом.

Ранее француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в настоящее время он является свободным агентом.

Рами является чемпионом мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче.

В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.

Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».