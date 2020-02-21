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«Крылья Советов» объявили о трансфере хавбека сборной Ирака Хади

«Крылья Советов» объявили о трансфере хавбека сборной Ирака Хади
Футбол / РПЛ 0

Иракский полузащитник Сафаа Хади Абдулла Аль-Фураиджи стал игроком «Крыльев Советов». Стороны заключили контракт на 2,5 года. В новой команде 21-летний футболист будет выступать под седьмым номером, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В «Крылья Советов» Хади перешёл из багдадского клуба «Аль-Шорта». Хавбек является игроком национальной сборной Ирака. Он стал первым представителем Ирака, который будет выступать в Российской Премьер-Лиге.

Сафаа — пятый новичок «Крыльев Советов» в 2020 году. Ранее состав команды из Самары пополнили Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов и Мехди Зеффан.

«Крылья Советов», набрав в 19 матчах 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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