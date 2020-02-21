Закрытие зимнего трансферного окна в России. LIVE!
Все подробности.
ОНЛАЙН
08:00. Доброе утро, уважаемые любители футбола! Сегодня в полночь закрывается трансферное окно в России. Сегодня у клубов РПЛ последний шанс усилить состав и закрыть старые сделки.
Вот в этом материале — главные интриги. Купят ли нападающего «Локомотив» и ЦСКА? Кем усилится ещё «Рубин»?
В пятницу закроется трансферное окно в РПЛ. Каких переходов ждать в последние дни
Инсайды и последние новости о заключительной неделе трансферного окна в России.
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
08:12
-
07:44
-
07:15
-
06:20
-
05:33
-
04:21
-
03:00
-
02:47
-
02:25
-
02:03
-
01:33
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:25
-
00:05
-
00:04
- 20 февраля 2020
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
22:53
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:35
-
21:24
-
21:23
-
21:09
Партнерский контент