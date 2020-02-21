Закрытие зимнего трансферного окна в России. LIVE!

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08:00. Доброе утро, уважаемые любители футбола! Сегодня в полночь закрывается трансферное окно в России. Сегодня у клубов РПЛ последний шанс усилить состав и закрыть старые сделки.

Таблица переходов РПЛ

Вот в этом материале — главные интриги. Купят ли нападающего «Локомотив» и ЦСКА? Кем усилится ещё «Рубин»?