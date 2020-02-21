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Трансферы зимы 2020. Закрытие зимнего трансферного окна в России, таблица переходов онлайн

Закрытие зимнего трансферного окна в России. LIVE!
«Чемпионат»
Закрытие зимнего трансферного окна в России. LIVE!
Все подробности.
Футбол / РПЛ 0

ОНЛАЙН

08:00. Доброе утро, уважаемые любители футбола! Сегодня в полночь закрывается трансферное окно в России. Сегодня у клубов РПЛ последний шанс усилить состав и закрыть старые сделки.

Таблица переходов РПЛ

Вот в этом материале — главные интриги. Купят ли нападающего «Локомотив» и ЦСКА? Кем усилится ещё «Рубин»?

В пятницу закроется трансферное окно в РПЛ. Каких переходов ждать в последние дни
Инсайды и последние новости о заключительной неделе трансферного окна в России.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: premierliga.ru

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