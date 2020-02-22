Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Падерборн 07». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 44-й минуте матча, при счёте 1:0 в пользу «Баварии», защитник «Падерборна» совершил дальний заброс по флангу на 25-летнего нападающего Денниса Србени, который воспользовался ошибкой на выходе 33-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, продвинулся к воротам и сравнял счёт в этой встрече.
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«Бавария», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Падерборн 07» (16) занимает последнее, 18-е место.
Дубль Левандовского принёс «Баварии» победу в матче чемпионата страны с «Падерборном 07»
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