В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол ножницами. Видео

В очередном матче турнира в Катаре «Аль-Хор» принимал «Аль-Раян».

На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра смог забить эффектный гол. Голкипер «Аль-Раяна» Фахад Бекер неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на Безерру, после чего бразилец ярким ударом смог отправить мяч в сетку ворот соперника.

Видео с эффектным голом Безерры можно посмотреть на «Чемпионате».

Сам матч завершился со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне Безерра провёл 14 матчей за «Аль-Хор», записав в свой актив 5 голов. «Аль-Хор» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Катара, набрав 11 очков. «Аль-Раян» в свою очередь занимает второе место, набрав 32 очка. От лидирующего «Аль-Духаиль» команда отстает на одно очко.