Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол ножницами. Видео

В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол ножницами. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

В очередном матче турнира в Катаре «Аль-Хор» принимал «Аль-Раян».

На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра смог забить эффектный гол. Голкипер «Аль-Раяна» Фахад Бекер неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на Безерру, после чего бразилец ярким ударом смог отправить мяч в сетку ворот соперника.

Видео с эффектным голом Безерры можно посмотреть на «Чемпионате».

Сам матч завершился со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне Безерра провёл 14 матчей за «Аль-Хор», записав в свой актив 5 голов. «Аль-Хор» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Катара, набрав 11 очков. «Аль-Раян» в свою очередь занимает второе место, набрав 32 очка. От лидирующего «Аль-Духаиль» команда отстает на одно очко.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020