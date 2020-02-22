В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол ножницами. Видео
В очередном матче турнира в Катаре «Аль-Хор» принимал «Аль-Раян».
На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра смог забить эффектный гол. Голкипер «Аль-Раяна» Фахад Бекер неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на Безерру, после чего бразилец ярким ударом смог отправить мяч в сетку ворот соперника.
Видео с эффектным голом Безерры можно посмотреть на «Чемпионате».
Сам матч завершился со счётом 1:1.
В нынешнем сезоне Безерра провёл 14 матчей за «Аль-Хор», записав в свой актив 5 голов. «Аль-Хор» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Катара, набрав 11 очков. «Аль-Раян» в свою очередь занимает второе место, набрав 32 очка. От лидирующего «Аль-Духаиль» команда отстает на одно очко.
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