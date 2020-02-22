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«Тамбов» арендовал защитника «Химок» Филина

«Тамбов» арендовал защитника «Химок» Филина
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Химок» Александр Филин перешёл в «Тамбов» на правах аренды, сообщает пресс-служба подмосковной команды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020. Ранее «Чемпионат» сообщал, что у «Тамбова» будет опция выкупа футболиста в размере € 100 тыс.

В этом сезоне Филин принял участие в 22 матчах ФНЛ в составе «Химок». Защитник забил один мяч и получил девять жёлтых карточек.

«Химки» занимают в турнирной таблице ФНЛ третье место, набрав 50 очков в 25 турах. От лидирующего «Ротора» подмосковный клуб отстаёт на два балла. При этом ранее стало известно, что «Химки» не планируют переходить в РПЛ в случае завоевания путёвки в элитный дивизион. «Тамбов» после 19 туров располагается на 11-м месте в РПЛ. Новичок РПЛ набрал в первой части сезона 21 очко.

Защитник «Химок» Филин перейдёт в «Тамбов»
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