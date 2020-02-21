Защитник «Химок» Филин перейдёт в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Химок» Александр Филин переходит в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона. У «Тамбова» будет опция выкупа футболиста в размере 100 тыс.

В текущем сезоне Филин принял участие в 22 матчах ФНЛ в составе «Химок». Защитник забил один мяч и получил девять жёлтых карточек.

«Химки» занимают в турнирной таблице ФНЛ третье место, набрав 50 очков в 25 турах. От лидирующего «Ротора» подмосковный клуб отстаёт на два балла. При этом ранее стало известно, что «Химки» не планируют переходить в РПЛ в случае завоевания путёвки в элитный дивизион.

«Тамбов» после 19 туров располагается на 11-м месте в РПЛ. Новичок РПЛ набрал в первой части сезона 21 очко.

«Чемпионат» ведёт подробный онлайн заключительного трансферного дня в России.