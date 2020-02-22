Черчесов посетил матч «Зенит» — «Ислочь»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вместе со своим тренерским штабом посетил товарищеский матч «Зенита» и «Ислочи» (1:1, идет второй тайм). Встреча проходит на сборах в Турции.



Черчесов с помощниками наблюдали за игрой с кромки поля. Фото с тренером национальной команды опубликовал официальный «Твиттер» питерского клуба.

4 февраля Черчесов вместе со своим тренерским штабом посетил тренировку «Спартака» в Катаре.

«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».



