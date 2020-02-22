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«Спартак» объявил состав на матч с «Пахтакором»

«Спартак» объявил состав на матч с «Пахтакором»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» представил стартовый состав на товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пахтакор».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

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