«Челси» — «Тоттенхэм»: Алонсо упрочил преимущество хозяев в счёте

Защитник «Челси» Маркос Алонсо забил второй гол в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». В эти минуты матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт правым краем развил атаку, далее сделал пас к радиусу штрафной, хавбек «Челси» Росс Баркли в касание скинул мяч чуть левее, откуда Алонсо пробил с ходу в нижний дальний угол ворот.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт Саймон Беннетт. Резервный рефери — Кевин Френд.
«Челси» набрал 41 очко в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (40) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
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