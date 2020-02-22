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Сборная звёзд разгромила Францию на Кубке Легенд. Олич и Воронин забили по голу

Сборная звёзд разгромила Францию на Кубке Легенд. Олич и Воронин забили по голу
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная звёзд одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Франции. Итоговый счёт — 8:3.

В составе победителей дублем отметились Георгиос Карагунис и Хавьер Савиола. Результативным ударом также отличился Йосси Бенаюн. По голу себе в актив записали и Ивица Олич с Андреем Ворониным, известные в России по выступлениям за ЦСКА и «Динамо» соответственно.

У французов забивали Камель Мерьем, Стив Савидан и Стив Марле, а Кристиан Дзаккардо отметился автоголом.

Расписание Кубка Легенд 2020 года доступно на «Чемпионате».

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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