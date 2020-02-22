Филимонов — о Кубке Легенд: хочется обыграть любого соперника, поэтому очень тяжело

Вратарь сборной России на Кубке Легенд Александр Филимонов высказался о выступлении команды на турнире.
«Почему тяжело даются матчи? Мы не молодеем, тут ребята уже помоложе приезжают. Может быть, немножечко успокаиваемся и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Хочется обыграть любого соперника, поэтому очень тяжело приходится. Нам сначала нужно дойти до финала, а с кем играть, никакой разницы нет.
Как встретили новичка Самедова? Никаких тоннелей, которые сейчас молодёжь практикует, у нас не было. Просто «привет — привет», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
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