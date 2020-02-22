Галлас: переход Рами в «Сочи» — хорошо для России, он может много дать молодому поколению

Бывший защитник лондонского «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о переходе в «Сочи» соотечественника, Адиля Рами.

«Уже не удивляюсь трансферам, поскольку в футболе любая команда может удивить. Думаю, Рами добавит «Сочи» опыта. Чемпион мира, играл в Испании, Италии, Франции. Адиль — хороший футболист. Вы должны уважать его, он классный парень. Его приход — это хорошо для России, он может много дать молодому поколению», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рами подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Нынешний сезон 34-летний защитник начал в турецком «Фенербахче», но в феврале расторг соглашение с турецким клубом.