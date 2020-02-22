«Локомотив» объявил состав на матч с «Чайкой»

«Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Чайкой», который состоится сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Эдер.



Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Тугарев, Куликов, Коломейцев, Сулейманов, Рыбчинский, М. Мухин, Ал. Миранчук.



«Локомотив», набрав 34 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая ЦСКА и «Ростову». Ближайший преследователь «железнодорожников», тульский «Арсенал», отстаёт на 9 очков. Первые два места занимают «Зенит» (45) и «Краснодар» (35) соответственно.



«Локомотив» – единственный клуб РПЛ, который не приобрёл игроков в зимнее трансферное окно