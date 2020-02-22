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«Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ, «Шеффилд» и «Брайтон» поделили очки

«Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ, «Шеффилд» и «Брайтон» поделили очки
Футбол / Англия 0

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Астон Виллу». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «святых» Шейн Лонг, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте. В концовке отличился хавбек хозяев Стюарт Армстронг.

В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил защитник «Шеффилда» Энда Стивенс на 26-й минуте. Через четыре минуты счёт сравнял форвард «Брайтона» Ниль Мопе.

Результаты других матчей 27-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Борнмут» — 3:0

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Лонг – 8'   2:0 Армстронг – 90+5'
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Стивенс – 26'   1:1 Мопе – 30'
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Выдра – 53'   2:0 Родригес – 61' (пен)   3:0 Макнил – 87'
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 ван Анхольт – 44'
Удаления: нет / Лацаро – 90+5'
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