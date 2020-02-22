«Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ, «Шеффилд» и «Брайтон» поделили очки

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Астон Виллу». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «святых» Шейн Лонг, отправивший мяч в ворота соперника на 8-й минуте. В концовке отличился хавбек хозяев Стюарт Армстронг.
В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил защитник «Шеффилда» Энда Стивенс на 26-й минуте. Через четыре минуты счёт сравнял форвард «Брайтона» Ниль Мопе.
Результаты других матчей 27-го тура АПЛ
«Бёрнли» — «Борнмут» — 3:0
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.
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