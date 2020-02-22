Семак — о ничьей «Зенита»: хочется побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после товарищеского матча с минским «Динамо» (1:1).

«Сегодня самым важным для нас было посмотреть, кто в каком функциональном состоянии и игровом тонусе находится. Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях. В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких позициях сможет сыграть. Эту информацию мы получили.

Что касается результата, то, конечно, хотелось бы побеждать всегда, но на этом этапе ничего страшного нет. Самое главное, что обошлось без серьёзных травм. Посмотрим, что случилось с Артёмом Дзюбой. Надеюсь, что ничего серьезного. В остальном все готовы. Сегодня мы возвращаемся в Санкт-Петербург, где будем готовиться непосредственно к первому официальному матчу 2020 года.

Сборы прошли хорошо. Конечно, ребятам морально тяжело всё время находиться на сборах — тренировки, монотонность, накапливается психологическая усталость. Но ничего не поделаешь, нужно работать, готовиться. Сейчас будет полегче в этом отношении.

Я всегда говорю, что результаты матчей на сборах не имеют значения? Гораздо важнее не результат этих встреч, а состояние команды. Сегодня мы неудачно сыграли при стандартном положении, должны были забивать и выигрывать. Забитые мячи придут. Главное, чтобы они были вовремя», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».