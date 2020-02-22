Малком: матч с «Локомотивом» — важнейший для «Зенита» в этом сезоне

Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий после товарищеского матча с минским «Динамо» (1:1).

«Чувствую себя хорошо. Это мои первые 90 минут, я рад, что отыграл матч полностью. Хотелось закончить сборы победой, но ничего — теперь все мысли только о предстоящей игре с «Локомотивом» и достижении поставленных целей.

Может быть, пока я и не готов на все 100, но в плане физической формы у меня всё отлично. Буду усиленно работать всю предстоящую неделю, чтобы быть готовым, если Сергей Семак решит выпустить меня на поле в следующую субботу. Очень хочу играть.

Болезненный удар в конце встречи? Всё в порядке. Такие удары — часть игры, если тебе удалось сыграть быстрее и обвести соперника, он обычно нарушает правила. Это нормально. Я уже забыл об этом — сейчас важно сконцентрироваться на «Локомотиве», чтобы провести хороший матч. Игра против «Локо» — важнейшая для нас в сезоне», — приводит слова Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.