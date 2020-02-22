«Локомотив» победил «Чайку», Эдер оформил хет-трик

«Локомотив» одержал победу в товарищеском матче с «Чайкой». Итоговый счёт встречи — 3:1.



«Железнодорожники» вышли вперёд уже на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего Антонио Эдера. Ещё до перерыва португалец оформил хет-трик, поразив ворота соперника на 27-й и 39-й минутах. В начале второй половины встречи разрыв в счёте сократил полузащитник «Чайки» Игорь Леонтьев.



«Локомотив», набрав в 19 турах 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям ЦСКА и «Ростову». Ближайший преследователь «железнодорожников», тульский «Арсенал», отстаёт на 9 очков. Первые два места в первенстве занимают соответственно «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).