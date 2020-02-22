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«Локомотив» победил «Чайку», Эдер оформил хет-трик

«Локомотив» победил «Чайку», Эдер оформил хет-трик
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» одержал победу в товарищеском матче с «Чайкой». Итоговый счёт встречи — 3:1.

«Железнодорожники» вышли вперёд уже на 16-й минуте благодаря точному удару нападающего Антонио Эдера. Ещё до перерыва португалец оформил хет-трик, поразив ворота соперника на 27-й и 39-й минутах. В начале второй половины встречи разрыв в счёте сократил полузащитник «Чайки» Игорь Леонтьев.

«Локомотив», набрав в 19 турах 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям ЦСКА и «Ростову». Ближайший преследователь «железнодорожников», тульский «Арсенал», отстаёт на 9 очков. Первые два места в первенстве занимают соответственно «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Эдер – 16'   2:0 Эдер – 27'   3:0 Эдер – 39'   3:1 Леонтьев – 49'
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