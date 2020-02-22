«Марсель» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1
В 26-м туре французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Нант». Матч прошёл на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд на 34-й минуте усилиями полузащитника Антони Лимбомбе. Хозяева ответили спустя всего 5 минут точным ударом полузащитника Моргана Сансона. В начале второго тайма, на 53-й минуте, преимущество вновь оказалось на стороне «Нанта» – отличился хавбек Кадер Бамба. Точку в противостоянии на 93-й минуте поставил защитник провансальцев Альваро Гонсалес, отправив мяч в свои ворота.
«Марсель», проиграв «Нанту», прервал серию без поражений в чемпионате, которая длилась с октября прошлого года и составляет 14 матчей.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
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