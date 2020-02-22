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«Марсель» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1

«Марсель» прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В 26-м туре французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Нант». Матч прошёл на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд на 34-й минуте усилиями полузащитника Антони Лимбомбе. Хозяева ответили спустя всего 5 минут точным ударом полузащитника Моргана Сансона. В начале второго тайма, на 53-й минуте, преимущество вновь оказалось на стороне «Нанта» – отличился хавбек Кадер Бамба. Точку в противостоянии на 93-й минуте поставил защитник провансальцев Альваро Гонсалес, отправив мяч в свои ворота.

«Марсель», проиграв «Нанту», прервал серию без поражений в чемпионате, которая длилась с октября прошлого года и составляет 14 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 26-й тур
22 февраля 2020, суббота. 19:30 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 3
Нант
Нант
0:1 Лимбомбе – 34'   1:1 Сансон – 39'   1:2 Бамба – 53'   1:3 Гонсалес – 90+1' (автогол)
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