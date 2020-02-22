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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в матче чемпионата Италии

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправив мяч в ворота соперника на 39-й минуте с передачи полузащитника Хуана Куадрадо. В начале второго тайма отличился хавбек туринцев Аарон Рэмси, ему ассистировал форвард Пауло Дибала. Спустя девять минут нападающий СПАЛа Андреа Петанья сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Ювентус», набрав 60 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (15) занимает последнее, 20-е место.

Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 25-й тур
22 февраля 2020, суббота. 20:00 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Роналду – 39'   0:2 Рэмси – 60'   1:2 Петанья – 69' (пен)
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