Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в матче чемпионата Италии

В матче 25-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправив мяч в ворота соперника на 39-й минуте с передачи полузащитника Хуана Куадрадо. В начале второго тайма отличился хавбек туринцев Аарон Рэмси, ему ассистировал форвард Пауло Дибала. Спустя девять минут нападающий СПАЛа Андреа Петанья сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Ювентус», набрав 60 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (15) занимает последнее, 20-е место.

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