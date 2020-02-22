«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» по одному голу забили защитники Марцель Хальстенберг и Анхелиньо, хавбеки Марсель Забитцер и Эмиль Форсберг, а также нападающий Тимо Вернер.

Беспроигрышная серия «быков» в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Вердер» (3:0), поделила очки с «Баварией» (0:0) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). «Горянки» потерпели первое поражение в последних четырёх встречах.

«Лейпциг», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Шальке» (36) — шестое.