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«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» по одному голу забили защитники Марцель Хальстенберг и Анхелиньо, хавбеки Марсель Забитцер и Эмиль Форсберг, а также нападающий Тимо Вернер.

Беспроигрышная серия «быков» в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. В предыдущих турах команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Вердер» (3:0), поделила очки с «Баварией» (0:0) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). «Горянки» потерпели первое поражение в последних четырёх встречах.

«Лейпциг», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Шальке» (36) — шестое.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
22 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 5
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Забитцер – 1'   0:2 Вернер – 61'   0:3 Хальстенберг – 67'   0:4 Анхелиньо – 80'   0:5 Форсберг – 89'
Нагельсман: отказался возглавить «Реал», потому что там я не смог бы прогрессировать
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