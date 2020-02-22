Эдер: честно говоря, не помню, когда последний раз оформлял хет-трик

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер дал комментарий после товарищеского матча с «Чайкой» (3:1). Португалец стал автором хет-трика.

«Честно говоря, не помню, когда последний раз оформлял хет-трик. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России ещё несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

Поддержка семьи очень важна. Очень счастлив, что они приехали на сборы. Я продолжаю усердно работать и сделаю всё для команды.

Мотивирует ли меня то, что я остался единственным номинальным форвардом в команде? Для меня никакой разницы, я играю на команду. Если будем работать всей командой, то всё будет хорошо. Также у нас есть Фарфан, который скоро восстановится», — приводит слова Эдера пресс-служба «железнодорожников».