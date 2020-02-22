Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» без Головина сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Франции

«Монако» без Головина сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В 26-м туре французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Монако». Матч прошёл на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершился со счётом 1:1.

Первый гол в этой встрече был забит в начале второго тайма, на 56-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Мама Бальде. Гости ответили точным ударом защитника Гильермо Марипана на 79-й минуте.

Российский хавбек монегасков Александр Головин участия в матче не принимал, поскольку отбывает дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

«Монако», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» (27) — на 17-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 26-й тур
22 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
1:0 Бальде – 56'   1:1 Марипан – 79'

Результаты параллельных матчей 26-го тура Лиги 1:

«Лилль» — «Тулуза» — 3:0
«Страсбург» — «Амьен» — 0:0
«Анже» — «Монпелье» — 1:0

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020