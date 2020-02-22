«Монако» без Головина сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Франции

В 26-м туре французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Монако». Матч прошёл на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершился со счётом 1:1.
Первый гол в этой встрече был забит в начале второго тайма, на 56-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Мама Бальде. Гости ответили точным ударом защитника Гильермо Марипана на 79-й минуте.
Российский хавбек монегасков Александр Головин участия в матче не принимал, поскольку отбывает дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.
«Монако», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» (27) — на 17-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
Результаты параллельных матчей 26-го тура Лиги 1:
«Лилль» — «Тулуза» — 3:0
«Страсбург» — «Амьен» — 0:0
«Анже» — «Монпелье» — 1:0
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