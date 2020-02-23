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Сабалета: решение УЕФА повысит мотивацию «Манчестер Сити», им по силам обыграть «Реал»

Сабалета: решение УЕФА повысит мотивацию «Манчестер Сити», им по силам обыграть «Реал»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, ныне выступающий в составе «Вест Хэм Юнайтед», поделился ожиданиями от противостояния «горожан» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, это серьёзное противостояние. У „Манчестер Сити“ выдалась тяжёлая неделя. Думаю, команде стоит сосредоточиться на Лиге чемпионов, ведь этот турнир „горожане“ пытались выиграть на протяжении долгого времени. Знаю, что значит для них победа.

Решение УЕФА наверняка повысит мотивацию, потому что все в клубе доверяют руководству. Не знаю, что произойдёт в конце сезона, будет ли сокращён срок отстранения. Надеюсь, клуб будет признан невиновным. У „Манчестер Сити“ отличный состав. Думаю, им по силам обыграть „Реал“. Нужно постоянно атаковать, играть на победу, поскольку у них достаточно качественная команда для этого», — приводит слова Сабалеты Daily Mail.

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