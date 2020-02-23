Морено: «Монако» нужно работать над тем, чтобы создавать больше опасных моментов
Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвёл итоги матча 26-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:1).
«У меня хорошее ощущение. Было непросто вернуться в игру после первого пропущенного гола. Сыграть вничью с „Дижоном“ в гостях — это хорошо. Смотрю не только на этот матч, но и на последние четыре игры „Монако“. Мы не проиграли. Мы в хорошем положении. Команда становится более надёжной, но нам нужно работать, создавать больше опасных моментов», — приводит слова Морено AFP.
Напомним, российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в матче, поскольку отбывает дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.
«Монако», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» (27) — на 17-й строчке.
«Монако» без Головина сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Франции
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