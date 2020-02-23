Агуэро — о проблеме «Манчестер Сити» с пенальти: это ненормально для команды такого уровня

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0) поделился мнением о проблеме «горожан» с реализацией пенальти. Напомним, вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый удар Агуэро в этой встрече.
«Это ненормально для команды такого уровня, как „Манчестер Сити“. Следующий, кто будет бить пенальти, должен быть уверен в себе и постоянно практиковаться. В следующий раз мы собираемся реализовать 11-метровый удар. Возможно, сделаем это, когда это будет нам нужно больше всего», — приводит слова Агуэро Goal.com.
«Манчестер Сити», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание команды от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» сократилось до 19 очков, а отрыв от «Лестера», который по-прежнему располагается строчкой ниже, увеличился до 7 очков.
- 23 февраля 2020
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