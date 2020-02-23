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«Ренн» обыграл «Ним» и вышел на третье место в Лиге 1

«Ренн» обыграл «Ним» и вышел на третье место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ренн» выиграл у «Нима» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян». Обслуживал матч арбитр Стефани Фраппар. Ему ассистировали судьи на линиях Микаэль Бершебрю и Джемель Зитуни.

Счёт был открыт в начале встречи. На 1-й минуте автором забитого мяча стал игрок гостей Нолан Ру, которому ассистировал Рено Рипар. Хозяева отыгрались через несколько минут, отличился М'Байе Ньянг. В начале второго тайма «Ним» остался вдесятером из-за удаления Антони Бриансона. В конце матча победу «Ренну» принёс Ньянг, который оформил дубль с передачи Амари Траоре.

«Ренн», набрав 44 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (27) — на 18-м месте.

Франция - Лига 1. 26-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Ним
Ним
0:1 Ру – 1'   1:1 Ньянг – 7'   2:1 Ньянг – 89'
Удаления: нет / Бриансон – 53'
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