Дубль Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Эвертоном»

В Лондоне завершился очередной матч 27-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Эвертон». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин. После розыгрыша стандарта защитник «Арсенала» Давид Луис неудачно отбил мяч головой, а форвард «Эвертона» ударом в падении через себя отправил мяч в ворота. «Арсенал» отыгрался на 27-й минуте. После быстрой атаки хозяев Букайо Сака сделал прострельную передачу в штрафную, а Эдвард Нкетиа в касание отправил мяч в цель.

На 33-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал от защитников «Эвертона» и от угла штрафной пробил под дальнюю штангу. Но на перерыв команды ушли при равном счёте. Уже в компенсированное время после углового форвард «Эвертона» Ришарлисон сумел ногой в прыжке проткнуть мяч в ворота. Сразу после перерыва «Арсенал» вновь вышел вперёд после точного удара Обамеянга. Форвард головой пробил в угол ворот соперника. В итоге именно этот гол стал победным.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».

Для «Арсенала» эта победа стала второй подряд в АПЛ. Лондонцы набрали 37 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Эвертон» с 36 очками находится на 11-м месте.