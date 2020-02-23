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Дубль Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Эвертоном»

Дубль Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

В Лондоне завершился очередной матч 27-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Эвертон». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин. После розыгрыша стандарта защитник «Арсенала» Давид Луис неудачно отбил мяч головой, а форвард «Эвертона» ударом в падении через себя отправил мяч в ворота. «Арсенал» отыгрался на 27-й минуте. После быстрой атаки хозяев Букайо Сака сделал прострельную передачу в штрафную, а Эдвард Нкетиа в касание отправил мяч в цель.

На 33-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал от защитников «Эвертона» и от угла штрафной пробил под дальнюю штангу. Но на перерыв команды ушли при равном счёте. Уже в компенсированное время после углового форвард «Эвертона» Ришарлисон сумел ногой в прыжке проткнуть мяч в ворота. Сразу после перерыва «Арсенал» вновь вышел вперёд после точного удара Обамеянга. Форвард головой пробил в угол ворот соперника. В итоге именно этот гол стал победным.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».

Для «Арсенала» эта победа стала второй подряд в АПЛ. Лондонцы набрали 37 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Эвертон» с 36 очками находится на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 1'   1:1 Нкетиа – 27'   2:1 Обамеянг – 33'   2:2 Ришарлисон – 45+4'   3:2 Обамеянг – 46'
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