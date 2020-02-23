Андре Гомеш впервые принял участие в матче после перелома ноги четыре месяца назад
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш принял участие в матче 27-го тура с «Арсеналом» (2:3). Португалец вышел на поле на 59-й минуте, заменив Моргана Шнейдерлина.
Этот матч стал первым для Гомеша за последние четыре месяца. В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.
Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.
«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.
А. Гомеш, сломавший ногу четыре месяца назад, попал в состав «Эвертона» на матч АПЛ
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