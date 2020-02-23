Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» выразил поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом

«ПСЖ» выразил поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом
Футбол / Франция 0

Футболисты «Пари Сен-Жермен» надели специальные футболки в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) в знак поддержки Китая в борьбе с коронавирусом.

«Оставайся сильным, Китай», — написано на футболках игроков парижского клуба.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».

На сегодня коронавирусом заразилось более 78 тысяч человек. Число погибших превысило 2400 человек.

«ПСЖ», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. Следующий матч в Лиге 1 парижский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Дижоном».

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Франции сезона-2019/2020

В Италии перенесли ещё один матч из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020