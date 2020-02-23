«ПСЖ» выразил поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом

Футболисты «Пари Сен-Жермен» надели специальные футболки в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) в знак поддержки Китая в борьбе с коронавирусом.

«Оставайся сильным, Китай», — написано на футболках игроков парижского клуба.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».

На сегодня коронавирусом заразилось более 78 тысяч человек. Число погибших превысило 2400 человек.

«ПСЖ», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. Следующий матч в Лиге 1 парижский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Дижоном».

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