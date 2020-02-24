Гончаренко: в ЦСКА появилась «химия». Мы долго шли к этому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление команды в товарищеском матче с «Уфой» (3:0).
«В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо и организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника. После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы ещё больше раскрыть игру.
Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
- 24 февраля 2020
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