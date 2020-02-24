Маттеус: «Бавария» — явный фаворит. Это уже не тот великий «Челси» с Лэмпардом и Дрогба
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
«Явный фаворит противостояния — «Бавария». Это уже не тот великий «Челси» прошлых лет с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба. Это очень молодая команда, которая претерпела изменения. Команда уже не имеет в целом блеска прежних дней.
Поэтому я думаю, что «Бавария» выйдет в следующий раунд, показав два хороших матча. По мастерству и качеству исполнения мюнхенцы опережают «Челси». Также у лондонского клуба получил травму Канте», — приводит слова Маттеуса Abendzeitung.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж».
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