Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маттеус: «Бавария» — явный фаворит. Это уже не тот великий «Челси» с Лэмпардом и Дрогба

Маттеус: «Бавария» — явный фаворит. Это уже не тот великий «Челси» с Лэмпардом и Дрогба
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Явный фаворит противостояния — «Бавария». Это уже не тот великий «Челси» прошлых лет с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба. Это очень молодая команда, которая претерпела изменения. Команда уже не имеет в целом блеска прежних дней.

Поэтому я думаю, что «Бавария» выйдет в следующий раунд, показав два хороших матча. По мастерству и качеству исполнения мюнхенцы опережают «Челси». Также у лондонского клуба получил травму Канте», — приводит слова Маттеуса Abendzeitung.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020