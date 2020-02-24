В Нидерландах мяч после удара угодил в закусочную

В матче 24-го тура Эредивизии между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг» произошёл необычный эпизод.



На 72-й минуте встречи при счёте 1:2 хозяева проводили атаку. Сместившись с правого фланга в центр, игрок решил пробить, однако мяч полетел выше ворот. Увидев это, футболисты отвернулись и отправились на свою половину поля. За дальнейшей судьбой мяча вместо них проследила камера, которая запечатлила, как футбольный снаряд, перелетев через рекламные щиты и ограждение, угодил в окно закусочной и напугал находившуюся внутри женщину.

Спустя несколько минут после этого эпизода «Херенвен» всё сравнял счёт и избежал поражения, завершив матч со счётом 2:2. Автором гола стал полузащитник Ален Халилович.



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