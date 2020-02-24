Джака: дважды подумаю, если мне «Арсенал» снова предложит капитанскую повязку

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о ситуации с капитанской повязкой в клубе.

Напомним, Джака вступил в конфликт с фанатами «Арсенала», это произошло во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). После замены хавбека освистали трибуны, в ответ капитан «канониров» приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позднее футболист выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свой поступок.

«Был ли у меня страх, что я уже не сыграю за «Арсенал»? Лгать не буду, были опасения. Было непросто и для меня, и для моей семьи. Надеюсь, люди это понимают.



Но считаю, что я проявил свой характер. Я не из тех, кто бежит от проблем. Я говорю клубу, что всегда готов выкладываться на все сто процентов. Так было всегда. Я очень усердно тренируюсь, и это стало ключом к тому, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что могу дать команде — с повязкой или без неё. В матче с «Кристал Пэлас» я не хотел принимать повязку, но Сократис и Давид Луис сказали мне взять её. Если в «Арсенале» спросят меня насчёт капитанской повязки, я дважды подумаю», — приводит слова Джаки Evening Standard.