Мюллер: «Бавария» больше не контролирует игру, как при Гвардиоле

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что команда больше не контролирует игру так, как делала это при Хосепе Гвардиоле.



«Для моей игры очень важна структура. Это должен быть часовой механизм. Я не из тех, кто подхватит мяч у штрафной и обведет трёх игроков. Мне легче влиять на игру, когда мы контролируем её и владеем мячом. Но мы потеряли контроль, который был при Гвардиоле. Иногда это походило на дикий Запад. Было ощущение, что может произойти всё что угодно. Возможно, это делало игру более интересной для зрителей», — приводит слова Мюллера The Athletic.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, ответная игра пройдёт в Мюнхене 18 марта.

Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»