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«Хотелось рассмеяться, но мы боялись его». Ван дер Варт вспомнил речь Моуринью

«Хотелось рассмеяться, но мы боялись его». Ван дер Варт вспомнил речь Моуринью
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился воспоминаниями о периоде, когда мадридский клуб тренировал Жозе Моуринью.

«В Моуринью понравилось его позитивное высокомерие. Когда он впервые зашел в раздевалку «Реала», там сидели Роналду, Кака, Бензема, я, Снейдер и все остальные. Жозе сразу сказал: «Если вы будете делать только то, что я скажу, мы никогда не проиграем». В тот момент хотелось рассмеяться, но все боялись Моуринью. Восприняли серьёзно.

Вскоре Жозе сказал, что мне стоит покинуть «Реал», но всё равно мне нравится этот тренер. Правильно, когда открыто говорят: «Мы взяли Озила, играть будет он, а не ты». Поэтому я и ушёл в «Тоттенхэм Хотспур», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

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