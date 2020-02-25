Рами: «Сочи» — это молодая команда с большими амбициями

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Я ещё не видел город, но люди говорят, что Сочи — очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для «Сочи». Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол.
«Сочи» — это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было — остаться в Турции. «Фенербахче» — большой клуб, и я мог остаться и играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.
Я никогда не забывал, что моя главная страсть — это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране», — сказал Рами пресс-службе сочинского клуба.
- 25 февраля 2020
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