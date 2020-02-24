Рами на русском языке обратился к болельщикам «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами на русском языке обратился к болельщикам российского клуба.
«Привет, Сочи! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе «Фишт», — сказал Рами в видеообращении, опубликованном в сториз официального «инстаграма» «Сочи».
Ранее 34-летний француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в «Сочи» перешёл в качестве свободного агента.
Рами — чемпион мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В этом сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.
«Сочи» в 18 матчах набрал 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».
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