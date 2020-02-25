Бербатов: если Бэйл будет забивать по 3 гола каждую неделю, его всё равно раскритикуют

Бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о валлийском нападающем «Реала» Гарете Бэйле в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».
«Надеюсь, Бэйл сыграет в матче с „Манчестер Сити“. Он любит соревноваться с топ-командами. Критика? Не имеет значения, что делает Бэйл. Даже если будет делать хет-трики каждую неделю, он всё равно будет подвергаться критике со стороны болельщиков „Реала“. Я действительно надеюсь, что Зидан даст ему возможность проявить себя и доказать, что он по-прежнему является одним из лучших нападающих в мире», — приводит слова Бербатова Marca.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.
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