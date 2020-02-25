Тренер «Лиона»: у нас не будет специального плана для сдерживания Роналду

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
«Ювентус» сыграет так же, как под началом Сарри играли «Наполи» и «Эмполи». Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время «Ювентус» настолько силён, что смена тренера не очень-то и влияет на игру. На прошлой неделе мы были уверены, что выиграют «Ливерпуль» и «ПСЖ»… Теперь наш черёд воспользоваться шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с «Ювентусом».
Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто. Роналду — очень целеустремлённый футболист. Здорово, что нам предстоит сыграть с ним. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, в этом случае потребуются подобные планы также для Дибалы и Игуаина", — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.
- 25 февраля 2020
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