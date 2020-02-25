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Эль-Кабир вернулся к тренировкам в общей группе «Урала» в преддверии матча с ЦСКА

Эль-Кабир вернулся к тренировкам в общей группе «Урала» в преддверии матча с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир вернулся к тренировкам в общей группе екатеринбургской команды, сообщает пресс-служба «Урала».

Фото можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».

Ранее Эль-Кабир занимался по индивидуальной программе. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Урал» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит». Первый матч после перерыва в чемпионате России «Урал» проведёт 29 февраля. В 20 туре Российской Премьер-Лиги екатеринбургский клуб сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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