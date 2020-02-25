В «Интере» рассчитывают, что Ханданович сможет сыграть с «Ювентусом»
Словенский вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович близок к возвращению в строй, сообщает Football Italia.
По данным источника, в миланском клубе рассчитывают, что голкипер сможет выйти на поле в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». В последних матчах ворота «Интера» защищал Даниэле Паделли.
В нынешнем сезоне 35-летний Ханданович принял участие в 21-м матче чемпионата Италии (во всех — в основном составе) и пропустил 18 голов.
Матч «Ювентус» — «Интер» состоится 1 марта в Турине на стадионе «Альянц». Начало встречи — в 22:45 мск.
«Ювентус», набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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