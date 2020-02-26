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«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 30-й минуте матча счёт открыл бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник неаполитанцев Пётр Зелиньски. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сравнял счёт, забил после передачи защитника каталонской команды Нелсона Семеду. В концовке встречи две жёлтые карточки получил хавбек «Барселоны» Артуро Видаль.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
25 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мертенс – 30'   1:1 Гризманн – 57'
Удаления: нет / Видаль – 89'
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