«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 30-й минуте матча счёт открыл бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник неаполитанцев Пётр Зелиньски. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сравнял счёт, забил после передачи защитника каталонской команды Нелсона Семеду. В концовке встречи две жёлтые карточки получил хавбек «Барселоны» Артуро Видаль.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.



Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.