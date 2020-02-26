Бускетс и Видаль не сыграют в ответном матче «Барселоны» с «Наполи», Пике — под вопросом
Полузащитники «Барселоны» Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу».
Бускетс получил жёлтую карточку на 49-й минуте матча. Это предупреждение стало для него третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что означает дисквалификацию на следующую игру. Видаль на 89-й минуте получил две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.
Кроме того, травму голеностопа получил защитник «Барселоны» Жерар Пике. На 93-й минуте он не смог продолжить игру и был заменён на Клемана Лангле. Под вопросом его участие в ответном матче, а также в «эль класико» с мадридским «Реалом», которое пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта.
Сетьен — о матче «Наполи» и «Барселоны»: моментов было мало, но это был вопрос терпения
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
04:34
-
04:17
-
03:02
-
02:31
-
02:16
-
01:52
-
01:40
-
01:22
-
00:55
-
00:52
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:39
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:13
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:34
Партнерский контент