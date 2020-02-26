Бускетс и Видаль не сыграют в ответном матче «Барселоны» с «Наполи», Пике — под вопросом

Полузащитники «Барселоны» Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу».

Бускетс получил жёлтую карточку на 49-й минуте матча. Это предупреждение стало для него третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что означает дисквалификацию на следующую игру. Видаль на 89-й минуте получил две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.

Кроме того, травму голеностопа получил защитник «Барселоны» Жерар Пике. На 93-й минуте он не смог продолжить игру и был заменён на Клемана Лангле. Под вопросом его участие в ответном матче, а также в «эль класико» с мадридским «Реалом», которое пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта.