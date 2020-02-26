Дембеле: «Лион» не опасается «Ювентуса» и Роналду
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Конечно, в этом сезоне у нас не всегда всё проходит идеально. Но Лига чемпионов — особенный турнир, тут всё иначе. Мы собранны, мотивированны и уверены в себе.
Опасаемся ли мы «Ювентуса» и Роналду? Страха у нас нет. Мы знаем свои сильные стороны. Проведём ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я — форвард, и моя задача — забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде», — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Стад де Люмьер».
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