«Челси» предложил за Облака € 30 млн и Кепу

Лондонский «Челси» сделал предложение по вратарю мадридского «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, за 27-летнего футболиста синие предложили «матрасникам» € 30 млн и своего голкипера Кепу Аррисабалагу. В клубе недовольны выступлениями испанца и намерены пригласить более сильного стража ворот, которым считают Облака.
Напомним, Кепа перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» (Бильбао), став самым дорогим вратарём в истории футбола. Сумма трансфера составила € 80 млн.
Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне словенец принял участие в 25 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 18 голов. «Матрасники» занимают третье место в турнирной таблице первенства, уступая лишь «Барселоне» и «Реалу».
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