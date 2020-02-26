Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» предложил за Облака € 30 млн и Кепу

«Челси» предложил за Облака € 30 млн и Кепу
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» сделал предложение по вратарю мадридского «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, за 27-летнего футболиста синие предложили «матрасникам» € 30 млн и своего голкипера Кепу Аррисабалагу. В клубе недовольны выступлениями испанца и намерены пригласить более сильного стража ворот, которым считают Облака.

Напомним, Кепа перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» (Бильбао), став самым дорогим вратарём в истории футбола. Сумма трансфера составила € 80 млн.

Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне словенец принял участие в 25 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 18 голов. «Матрасники» занимают третье место в турнирной таблице первенства, уступая лишь «Барселоне» и «Реалу».

Лэмпард: Кепе нужно тренироваться с большой самоотдачей, его ситуация может измениться
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020