В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Ранее система VAR использовалась лишь в определённых матчах Российской Премьер-Лиги и не все стадионы были оснащены подходящим оборудованием. В декабре прошлого года президент РПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что эта система будет работать в полном объёме.
Также были назначены судьи на 20-й тур Российской Премьер-Лиги. Напомним, чемпионат России возобновится 28 февраля. Матчи 20-го тура будут сыграны до 1 марта включительно. На матч «Динамо» — «Спартак» назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Василий Казарцев будет отвечать за систему VAR, помогать ему будет Тихон Калугин.
Матч «Зенит» — «Локомотив» обслужит судейская бригада Евгения Турбина. Арбитры на линии — Роман Усачёв и Дмитрий Березнёв. За систему VAR будет отвечать Сергей Иванов, помогать ему будет Алексей Стипиди.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков в 19 турах. На втором месте располагается «Краснодар» (35), замыкает тройку «Ростов», набравший 34 очка.
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