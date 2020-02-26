Венгер: у Гнабри была договорённость с «Арсеналом», а «Бавария» его украла

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне работающий руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, поделился воспоминаниями об уходе из клуба полузащитника Сержа Гнабри, в настоящее время выступающего за «Баварию».



«У Гнабри нет потолка. Речь скорее о том, насколько он готов страдать. У него есть скорость, сила, техника, он очень умён, но порой ищет простой путь. В этом была его проблема. Я отправил Сержа в «Вест Бромвич», и это не сработало, совсем.



Если честно, у нас с Гнабри была договорённость, а «Бавария» украла его из «Вердера». Так как он не получал игрового времени в «Вест Бромвиче», я позволил ему уехать летом в сборную Германии U21. Он здорово себя проявил, был свеж. Мы подготовили его и собирались в скором времени подписать новый контракт. После этого Серж внезапно захотел уйти в «Вердер». Но на самом деле его купил не «Вердер», а «Бавария». Он перебрался в Мюнхен всего спустя полгода после трансфера, но сделка была оформлена ещё раньше. У него истекал контракт, и мы думали, что он останется», — цитирует Венгера Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

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