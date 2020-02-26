Прядкин — о высказываниях Тинькова: надеюсь, он полюбит наш футбол

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе Олега Тинькова, основателя нового спонсора лиги «Тинькофф банка».



«Переговоры начинались через него. Мы всё изучили. Он же говорил, что есть и акционеры, и другие люди, которые занимаются банком. Надеюсь, что Олег Тиньков полюбит наш футбол», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



После 19 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. Второе место занимает «Краснодар», отстающий от сине-бело-голубых на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34), которому по дополнительным показателям уступают московские ЦСКА и «Локомотив».

«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола Очень много ярких цитат.